I borghesi del New England a fine 800 chiamavano, l'amicizia romantica tra donne con o senza marito, in convivenza: “BOSTON MARRIAGE”. Una relazione “bostoniana” alla Henry James (già scritta sulla sorella lesbica, Alice) commedia recuperata a fine '99 da David Mamet, guardando a Wilde e Tennesee Williams, in un salotto per due dame e una cameriera...