CINE RASSEGNA CIRCONDARIO Una cucina da "lunghi coltelli" Prima visione solo al Tiberio di Rimini “BOILING POINT - il disastro è servito” di Philip Barantini anche in lingua originale film sulla cucina gourmet vincitore del British Indipendent

Tutto BOLLE in una notte e un po' IL PUNTO DI ROTTURA in storie di cucina e bassa umanità un DISASTRO SERVITO per un thriller culinario in presa diretta per piano sequenza continuo di un movie nato come cortometraggio. Location soffocante in un ristorante londinese di lusso, scenario da incubo per addetti ai lavori (e noi tutti lì a guardare come su “MasterChef”). Stephen Graham è Il proprietario Andy in crisi economica con l'ex socio Alistair mentre il pupillo di cucina se ne va. Sottocuochi e chef, celebrità gastronomiche televisive, giovani donne e uomini rampanti del mondo dei piatti gourmet e delle ricette d'autore, lustrini, paillette e tanta inimicizia... Confusione e frenesia tra vapori rumori di piatti e posate sparati in flash a raffica (sottotrame di sala tra i tavoli) prima del finale catartico. Un dramedy da reality alla “sì chef!?” (la BBC ne farà un programma a puntate) che sembra la serie americana sulla ristorazione “The Bear” ma con una puntina gialla e un retrogusto amaro su fondo noir: un mix esplosivo da dosare secondo gli ingredienti.

