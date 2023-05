Autobiografica e intima la storia di Pupi racconta il TEMPO ORDINARIO della vita che per la chiesa è il periodo liturgico della bellezza che salda attesa e speranza: e la XIV è la Domenica dell'Amore vero. Come un sogno condiviso nel sonno. Marzio ama Sandra e tutt'e due vivono del loro sogno, e per questo si sposano per sognare insieme ancora, e ancora. Le musiche di Sergio Cammariere su testo del regista ci ricordano, però, che “le cose belle son volate via” ma torneranno un giorno.