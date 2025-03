PRIMA FILM RSM Una donna Globe da Oscar Il brasiliano IO SONO ANCORA QUI di Walter Salles protagonista Fernanda Torres è il film della settimana per San Marino Cinema al Concordia di Borgo Maggiore

Il colpo di stato militare del 1964 impone la V repubblica cosicché nel '70 l'ex deputato democratico, l'ingegner Rubens Paiva, viene prelevato da casa (mentre era in famiglia) per un interrogatorio, e non torna più... Tutto vero tratto dal libro del figlio Marcelo Rubens il film è incentrato sulla madre (Eunice- Fernanda Torres) che lo cercherà per tutta la vita: violenza politica sulla porta di casa tutta sulle ali e nelle mani di una donna.

