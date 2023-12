EMILA ROMAGNA TEATRO Una donna in grigio a scuola LADY GRAY tratto da Will Eno con Alice Giroldini per la regia di Marco Maccieri prodotto dal Centro Teatrale MaMiMò al Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia

Una enigmatica “signora in grigio” si mette a nudo davanti al suo pubblico (come in un teatro-arena della vita) sul filo tagliente (e ironico) della seduzione. L'attrice diventa sempre più LADY GREY per le luci di scena al lumicino... Come diventiamo ciò che siamo? Ci chiede Alice Giroldini tramite la penna graffiante del drammaturgo americano Will Eno. È il compito scolastico statunitense del “mostra e dimostra”: portare in classe un libro, un oggetto, un animale o te stesso.



I più letti della settimana: