SPETTACOLI REGIONE Una famiglia teutonica in maschera e corpo OKUSPOKUS ultimo spettacolo in cartellone al Comunale di Ferrara arriva il metateatro tedesco di figura di Essen

FAMILIE FLÖZ è il divertente e visionario collettivo teatrale che ha messo in scena HOKUSPOKUS in 43 paesi del mondo. Ormai storico metateatro della celebre compagnia tedesca continua a mantenere 'vivi' i componenti della “famiglia” nonostante la morte... in maschera e corpo. La scuola di Essen della rappresentazione teatrale di figura, tra maschera e corpo, continua in un universo scenico di visioni cretive che rendono la figura artificiosa mai falsa, anzi, più reale della maschere stesse. La lingua del silenzio è spettacolare e fragorosa in scena.

