ANTEPRIMA FILM
Una favola adulta girata all'altezza di bambino
IO NON TI LASCIO al Modernissimo di Bologna la presentazione del film tratto dal romanzo di Gianluca Antoni (Salani Editore) introduce in sala il regista Fabrizio Cattani
Filo e Rullo amici inseparabili come fratelli. Due bambini alla ricerca del cane Birillo. Dal campo scout verso l'ignoto scappano per amore dell'animale di famiglia. La macchina da presa all'altezza di bambino per dipanare una fiaba oscura degli adulti.
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