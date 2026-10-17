ANTEPRIMA FILM

Una favola adulta girata all'altezza di bambino

IO NON TI LASCIO al Modernissimo di Bologna la presentazione del film tratto dal romanzo di Gianluca Antoni (Salani Editore) introduce in sala il regista Fabrizio Cattani

Filo e Rullo amici inseparabili come fratelli. Due bambini alla ricerca del cane Birillo. Dal campo scout verso l'ignoto scappano per amore dell'animale di famiglia. La macchina da presa all'altezza di bambino per dipanare una fiaba oscura degli adulti.

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