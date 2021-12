Una favola amorosa "dark" in lingua

ANNETTE è una travolgente storia d'amore (anche in musica) che strazia il cuore. Suoni e melodie non manca il rock in un'opera filmica in cui suonano gli statunitensi Sparks di Los Angeles. Uno stand-up “comedian” ( noi diremmo un cabarettista) attore trasgressivo e una cantante lirica s'innamorano: mai così diversi si sposano, e nasce una figlia, ANNETTE. Nel corso del tempo le cose cambiano... e la bambina prodigio trasforma se stessa e i suoi genitori artisti. Due opposti che calamitano la loro piccola e cercando di unirsi per essere finalmente tre in uno solo. La vicenda nella normalità di una famiglia assume sempre più i toni di una favola dark. I due attori cantano realmente con le voci naturali in una vera performance musicale e filmica. Al centro di tutto l'amore di coppia e l'egocentrismo di ognuno (pure dello spettatore).

