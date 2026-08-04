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Una Gerusalemme francescana in Valdelsa di Toscana

La Gerusalemme fiorentina cinquecentesca e dei Minori è in Valdelsa sul Monte di San Vivaldo e riproduce in scala la Città Santa di Palestina in una toponomastica dello spirito da visitare per gli 800 anni dalla nascita di Francesco d'Assisi

di Francesco Zingrillo
4 ago 2026

Robbiane fiorentine della bottega di Giovanni, del Buglioni, e di Agnolo di Polo della scuola del Verrocchio oltre ad altri artisti minori del '500 toscano: un patrimonio cristiano di testimonianza francescana perpetua e pellegrina anche oggi, intorno a noi. San Vivaldo è un luogo unico di valenza culturale e turistica oltreché spirituale per gli otto secoli di San Francesco.

Qui la Gerusalemme del cuore non è lontana sia per chi è stato in Terra Santa sia per chi non ci può andare ma vuole testimoniare la fede nel “santuario del bosco”. Cappellette e tempietti in una cittadella dell'anima fatta di terracotte policrome di pregio particolarmente evocative. Un complesso dei Frati Minori di Montaione d'origine trecentesca fondato da frate Vivaldo di San Gimignano. Fra Tommaso due secoli dopo realizzò un sogno fatto di ricordi pellegrini dei luoghi santi: la GERUSALEMME DI TOSCANA, appunto, per noi.




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