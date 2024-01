EMILIA D'ESSAI Una kriptonite psichiatrica dopo Basaglia KRIPTON, storie da manicomio di Francesco Munzi, coprodotto da RaiCinema allo spazio culturale ROSEBUD di Reggio Emilia

Una kriptonite psichiatrica dopo Basaglia.

Sei storie in due comunità psichiatriche di Roma nel centenario dalla nascita di Franco Basaglia. 'Esplode' il disagio mentale anche attraverso la finzione nel docu-film di Munzi: KRIPTON. Sei scosse come sussulti di vita capovolta, improvvise e inaspettate, in ognuno dei protagonisti. La maledizione mentale del mito di Sisifo che ricomincia sempre... Famiglie e malattia in 100 giorni di riprese. Donne e uomini disgregati in un disagio sociale che ci tocca tutti indistintamente attraverso l'occhio del cinema e il cuore del regista. Un lavoro espressionista fatto di foto e video famigliari. Una vertigine abrasiva che passa dalle storie personali e paradossali... (ma non per i protagonisti intenti a raccontarsi: sono la figlia rumena di Obama. Sono l'israelita Marco Aurelio caduto dal pianeta Kripton ). Relazioni tossiche in amori impossibili e destini incrociati con il nostro vissuto di spettatori nascosti nel buio, al sicuro?

