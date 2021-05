Una 'Leonessa' d'Argento al Bonci

Fisica dell'aspra comunione

FISICA è il recente lavoro coreografico cesenate della Castellucci rappresentato in Biennale Danza 2020. ASPRA COMUNIONE di 6 corpi in movimento ha portato il LEONE D'ARGENTO in Romagna. Claudia è la cofondatrice della Societas Raffaello Sanzio, professionista e didatta, definita in Laguna “minimalista, sobria coreografa, votata alla sacralità dell'arte” (Marie Chouinard, direttrice Biennale). Lo spettacolo è un movimento, come in un unico respiro, sulla segreta e notturna vita degli uccelli. La Compagnia Mòra di studio ritmico nasce NEL 2009 e la performance odierna viene della scuola annuale cesenate diretta dall'artista. FISICA DELL'ASPRA COMUNIONE è un ballo che percorre la partitura pianistica di Messiaen eseguita dal vivo, in teatro, dal maestro Matteo Ramon Arevalos. Castellucci in una nota di coreografia scrive. “la continuità canora della natura è assoluta e ininterrotta senza pause o intervalli”.

fz