CESENA DANZA Una 'Leonessa' d'Argento al Bonci Al teatro cesenate in due rappresentazioni serali di un'ora FISICA DELL'ASPRA COMUNIONE la nuova coreografia di Claudia Castellucci Ballo della Compagnia Mòra produzione Societas

FISICA è il recente lavoro coreografico cesenate della Castellucci rappresentato in Biennale Danza 2020. ASPRA COMUNIONE di 6 corpi in movimento ha portato il LEONE D'ARGENTO in Romagna. Claudia è la cofondatrice della Societas Raffaello Sanzio, professionista e didatta, definita in Laguna “minimalista, sobria coreografa, votata alla sacralità dell'arte” (Marie Chouinard, direttrice Biennale). Lo spettacolo è un movimento, come in un unico respiro, sulla segreta e notturna vita degli uccelli. La Compagnia Mòra di studio ritmico nasce NEL 2009 e la performance odierna viene della scuola annuale cesenate diretta dall'artista. FISICA DELL'ASPRA COMUNIONE è un ballo che percorre la partitura pianistica di Messiaen eseguita dal vivo, in teatro, dal maestro Matteo Ramon Arevalos. Castellucci in una nota di coreografia scrive. “la continuità canora della natura è assoluta e ininterrotta senza pause o intervalli”.

fz

