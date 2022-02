CARTELLONE TEATRALE Una "Lettera" da clown lunga 30 anni Arriva a Longiano al Petrella LA LETTERA dell'attore mimo internazionale Paolo Nani con le sue microstorie ormai trentennali in 1800 repliche nel mondo

Un clown istrionico e multimediale capace di tutto. Spettacolo rappresentato da sempre rimarrà per sempre nella pantomima di scuola italiana. Lo hanno visto in Groenlandia a Nuuc aggirarsi tra le casette colorate della cittadina del Regno (costitutivo) di Danimarca (dipingeva cose 'polari' a -23 davanti a una tipica casa vichinga poi utilizzata nello show). In Giappone ha creato aquiloni e in Argentina c'era un cavallo della Pampa sconfinata sul fondo palco. A Longiano gli amici di “Cronopolis” sono tutt'ora in fibrillazione...

