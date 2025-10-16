Quindi, Pat e Perfidia da attivisti rivoluzionari di FRANCH 75 concepiscono una figlia, Charline. Si arrabattano tra insurrezioni terroristiche e il programma protezione testimoni (lei diventa l'amante del Colonnello). Una non molla la militanza personale l'altro scappa con la figlia per amore (dopo un rapina); ma sedici anni più tardi... Cosicché: “le rivoluzione servono a combattere i demòni succede, poi, che i démoni combattono loro stessi” come in una profezia alla Don Chisciotte. Intanto, quella descritta e passata al fotogramma è un'America reaganiana alla Pynchon adattata per esigenze politiche alle due ere trumpiane; come in un presente sospeso dove fare la rivoluzione e opporsi al sistema fa sorridere (o addirittura ridere), visti gli esiti elettorali statunitensi (e non solo) recenti.
Una lotta infinita lunga come una guerra
UNA BATTAGLIA DOPO L'ALTRA di P. T. Anderson con DiCaprio e Sean Penn è il film della settimana al Concordia per San Marino Cinema
Quindi, Pat e Perfidia da attivisti rivoluzionari di FRANCH 75 concepiscono una figlia, Charline. Si arrabattano tra insurrezioni terroristiche e il programma protezione testimoni (lei diventa l'amante del Colonnello). Una non molla la militanza personale l'altro scappa con la figlia per amore (dopo un rapina); ma sedici anni più tardi... Cosicché: “le rivoluzione servono a combattere i demòni succede, poi, che i démoni combattono loro stessi” come in una profezia alla Don Chisciotte. Intanto, quella descritta e passata al fotogramma è un'America reaganiana alla Pynchon adattata per esigenze politiche alle due ere trumpiane; come in un presente sospeso dove fare la rivoluzione e opporsi al sistema fa sorridere (o addirittura ridere), visti gli esiti elettorali statunitensi (e non solo) recenti.