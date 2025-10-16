PRIMA FILM RSM Una lotta infinita lunga come una guerra UNA BATTAGLIA DOPO L'ALTRA di P. T. Anderson con DiCaprio e Sean Penn è il film della settimana al Concordia per San Marino Cinema

Quindi, Pat e Perfidia da attivisti rivoluzionari di FRANCH 75 concepiscono una figlia, Charline. Si arrabattano tra insurrezioni terroristiche e il programma protezione testimoni (lei diventa l'amante del Colonnello). Una non molla la militanza personale l'altro scappa con la figlia per amore (dopo un rapina); ma sedici anni più tardi... Cosicché: “le rivoluzione servono a combattere i demòni succede, poi, che i démoni combattono loro stessi” come in una profezia alla Don Chisciotte. Intanto, quella descritta e passata al fotogramma è un'America reaganiana alla Pynchon adattata per esigenze politiche alle due ere trumpiane; come in un presente sospeso dove fare la rivoluzione e opporsi al sistema fa sorridere (o addirittura ridere), visti gli esiti elettorali statunitensi (e non solo) recenti.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: