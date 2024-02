EMILIA ROMAGNA DANZA Una meraviglia di "Ballet-Company" della contemporaneità nel Frignano SERATA SPELLBOUND la compagnia di Mauro Astolfi del Contemporary Ballet al Teatro Mac Mazzieri di Pavullo nel modenese

Trent'anni di tour per la compagnia di balletto più creativa d'Italia in tre coreografie di Astolfi con Valentina Marini. Mac Dance Week nel Frignano (cinema e laboratori dedicati alla danza) è una tappa importante del trentesimo. SERATA SPELLBOUND è un evento regionale in Emilia in attesa del nuovo tour internazionale.

