Una "Mole" di cinema per i festival

Il polo torinese con “Torino Encounters” presenta un progetto filmico in 3 corti per il 25° della riapertura del MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA della Mole Antonelliana: il primo film è ECCE MOLE del regista contemporaneo tedesco Heinz Emigholz

di Francesco Zingrillo
5 nov 2025

Raccontare la città e i suoi simboli come la Mole, sede del Museo Nazionale del Cinema, con le sue collezioni filmiche: materiale e immateriale insieme. ECCE MOLE è il primo capitolo del progetto TORINO INCONTRI ed è uno studio oppositivo originale architettonico a partire dal simbolo ottocentesco torinese (la Mole di Antonelli: nata come sinagoga in muratura supportata da una intelaiatura metallica) aperto alle suggestioni culturali che realtà e cinema suggeriscono. Il cinema italiano nasce proprio a Torino e nel 1941 inaugura il Museo nazionale che dal 2000 è stato riaperto nella storica sede-simbolo antonelliana. Museo e collezioni sono al centro degli incontri mentre ECCE MOLE di Emigholz è già passato in anteprima al NEW YORK FILM FESTIVAL e a Roma al MAXXI. Custodire il patrimonio e produrre contenuti originali è la base cinematografica degli ENCOUNTERS. Torino è coprotagonista del cammino espositivo anche in chiave di recupero urbanistico della città sabauda. Di fatto l'edificio e gli archivi produrranno cultura ed emozioni dando vita nuova a un patrimonio italiano unico in una forma diversa. I materiali filmici entrano in una rete non commerciale e creativa della “circuitazione festivaliera” - dichiara il presidente ENZO GHIGO.




