SPERIMENTAZIONE CINEMATOGRAFICA TORINO Una Mole di videomapping dal Museo-Rai Fino a domenica 25 luglio la Radiotelevisione italiana, il Museo del Cinema e il Politecnico di Torino, propongono il primo VIDEOMAPPING immersivo sulla Mole Antonelliana con il corto di denuncia REVENGE ROOM

Il corto sociale sul revenge porn e i giovanissimi dal Festival di Venezia 2020 in formato lineare poi in sala museale in CineVR, oggi, passa sui lati della Mole Antonelliana in nuove forme e contenuti. La rivoluzionaria fruizione spazio temporale (di un film o di video grafiche e animazioni d'autore come quelle estreme del torinese d'adozione Donato Sansone) avviene grazie all'innovazione digitale in VIDEOMAPPING con una app sonora appositamente studiata per sentire dialoghi e colonne musicali in sincrono da lontano in panoramica o camminando in centro. Lavoro audio sperimentale di ingegneria informatica del suono direttamente dal Politecnico. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha investito con la RAI sui linguaggi audiovisivi contemporanei proponendo una esperienza di contenuti, sensoriale e visiva, uniche in Europa. Rai Cinema punta nel 2021 sui giovani autori e le forme alternative di espressione narrativa, che si formeranno presto.

