CONCERTI EMILIA Una "oblivionata" alla bolognese “OBLIVION RHAPSODY” lo show del decennale in tour per l'Appennino modenese nei teatri del Frignano e a Mirandola lo spettacolo del gruppo storico di comici in musica

iI primi 10 anni da grandi..: OBLIVION giocano tra musica e teatro con il loro repertorio in versione d'oro ma sempre cialtronesco, I 5 musici, tra palcoscenici e balere, resistono... in tournée. In piena crisi di mezza età piacciono ancora molto e si lanciano (anche dal palco) per il loro pubblico di fan che li segue nell'opera omnia: UNPLUGGED tutto quanto fa spettacolo in RHAPSODY. Rivisitare il repertorio altrui mettendoci del loro con tanta creatività e qul tanto di improvvisazione che li salva sempre e ovunque da un decennio. In leggerezza anche sui classici della letteratura in musica. Il 'frullatore' musicale degli OBLIVION oggi è una regale e vorticosa “oblivionata” alla bolognese.

