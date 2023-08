LIBRI Una partita a scacchi tra Filosofia e Scienza nel nuovo libro del sammarinese Davide Forcellini "Scacco all'errore" è il libro scritto a quattro mani con il marchigiano Raffaele Catà

Una partita a scacchi dove filosofia e scienza giocano le proprie mosse e cercano di indurre l'avversario all'errore. Il risultato però è un sostanziale pareggio da cui nasce l'unica soluzione della sfida: rivalutare gli errori personali ed abbracciarli per imparare da questi e giocare migliori partite nella vita di tutti i giorni.

Sono gli obiettivi principali dell’ingegnere sammarinese Davide Forcellini e del filosofo marchigiano Raffaele Catà nel libro scritto a quattro mani: “Scacco all’errore”, un dialogo tra scienza e umanesimo dai toni aspri ma dal fine comune.

La presentazione del Libro, pubblicato dalla casa editrice sammarinese AIEP Editore, è andata in scena ieri alla Bibliobaita del Parco Laiala. I due autori hanno coinvolto il pubblico in un abbraccio collettivo al concetto di errore, da ascoltare ed accogliere per poter essere condotti alla conoscenza del mondo, di sé e dell’altro.

Nel servizio le interviste ai due autori del libro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: