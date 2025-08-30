Una partita (pericolosa) in un pagliaio

Tre lunghi anni di dolore e distruzione anche nella capitale la guerra ha spezzato vite: in un limbo temporale sospeso un gruppo di donne (un corpo di ballo di artiste professioniste) vogliono continuare a lavorare per non morire... Tornare al balletto contemporaneo per resistere. Le macerie dell'anima di Kiev: una città morta che non rinnega, però, la sua vocazione culturale e politica. Una metropoli spopolata che sopporta la paura quotidiana nella speranza: le performer rappresentano, in un una location diroccata e buia, la forza della luce (il loro inno alla gioia). NADINE KUPETS: “L'opera d'arte in una prova coreografica bilancia e ti dà equilibrio rispetto alle vite perse fino ad ora.” Le artiste versano lacrime e si commuovono ma continuano a lavorare... per la pace del cuore.







