ARTE E CONFLITTO Una partita (pericolosa) in un pagliaio MATCH IN A HAYSTACK diretto da Joe Hill per Dangerous Company è il documento filmico che testimonia nonostante tutto il lavoro di una compagnia ucraina durante la guerra. Già in visioni pubbliche negli Stati Uniti verrà distribuito anche al cinema

Tre lunghi anni di dolore e distruzione anche nella capitale la guerra ha spezzato vite: in un limbo temporale sospeso un gruppo di donne (un corpo di ballo di artiste professioniste) vogliono continuare a lavorare per non morire... Tornare al balletto contemporaneo per resistere. Le macerie dell'anima di Kiev: una città morta che non rinnega, però, la sua vocazione culturale e politica. Una metropoli spopolata che sopporta la paura quotidiana nella speranza: le performer rappresentano, in un una location diroccata e buia, la forza della luce (il loro inno alla gioia). NADINE KUPETS: “L'opera d'arte in una prova coreografica bilancia e ti dà equilibrio rispetto alle vite perse fino ad ora.” Le artiste versano lacrime e si commuovono ma continuano a lavorare... per la pace del cuore.

