SPETTACOLI REGIONE Una partita teatrale a RisiKo Per la rassegna Rifugi di Reggio Emilia va in scena al Piccolo Orologio lo spettacolo SOGNANDO LA KAMTCHATKA della Compagnia Teatro Binario 7

Una commedia collettiva e comica nata dal RISIKO (gioco di strategia alla conquista di territori e continenti annientando avversari) in una serata tra uomini politicamente scorretta... (nel RISK le armate colorate vanno in strategie segrete) dove anche le parole da tacere abbondano (c'è sempre qualcuno che vuole la terra estrema [sin dalla guerra di Crimea tra francesi, inglesi, e un contingente di piemontesi contro gli zaristi circumnavigarono la penisola orientale russa nel Pacifico] partite giocate coi dadi: ma quanto vale la lingua di terra coronata di isolette in faccia all'Alaska detta all'italiana Camciatca?). Vendette, amori segreti e resa dei conti, sembra davvero una guerra dei cuori in piena amicizia. Una metafora del paese, di una generazione e della intera umanità, (che oggi guarda alla guerra come a una malattia da curare col vaccino...). SOGNANDO LA KAMTCHATKA parla di rimorsi e frustrazioni che tutti abbiamo, il problema è che col tempo, diventano segreti.

fz

Interventi e commenti della Compagnia Teatro Binario 7

