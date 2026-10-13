Una pellicola all'uncinetto per uomini e donne

UNCINETTIAMO AL CINEMA a Santarcangelo per C'ENTRO-SUPERCINEMA attività creative contro la violenza di genere il film MIA di Ivano De Matteo con Edoardo Leo a luci soffuse un “filo” intrecciato di condivisione

UNCINETTIAMOci tutti se serve a dipanare filo e lana, tessuti e celluloide, contro il femminicidio in un progetto antiviolenza che si collega a COPERTE DI VOCI: fili e colori di genere. MIA è una storia d'amore e possesso adolescenziali tra famiglia e genitorialità difficile. Una ragazza, una madre e un padre, un fidanzato geloso e possessivo. Genitori impotenti davanti a una figlia che cresce e soffre di una relazione tossica che uccide come sempre la donna. Manipolazione, Revenge porn, e cyberbullismo. La vendetta paterna possibile è un pugno allo stomaco ordito e ricucito in sala per tutti i papà e le mamme che sono a loro volta figli come i ragazzi e le ragazze che hanno generato.







