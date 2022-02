PRESENTAZIONE CINEMATOGRAFICA Una pellicola con la Cucinotta in tour filmico Prima bolognese per GLI ANNI BELLI di Lorenzo D'Amico de Carvalho opera prima coprodotta da Rai Cinema presentata dai protagonisti stasera alla Cineteca Comunale

Elena figlia di un docente di materie classiche viene rimandata in greco nell'estate del 1994 (il film ricalca mode, costumi e location, oltre ai modelli cinematografici vanziniani dell'epoca) in vacanza con famiglia e amici, si scopre rivoluzionaria e antisistema contro il conformismo che avanza, si mette di traverso (con un gruppetto di altri rivoluzionari estivi) anche ai proprietari del capitale-campeggio.

La stagione degli ANNI BELLI è quella indimeticabile dei 17 anni nel posto dove papà e mamma vanno instancabilmente dagli anni 70 trascinando casa al mare spostando tutto e tutti, per oltre un mese, al camping berlusconiano (politico peraltro mai menzionato), BELLA ITALIA. Tra i ragazzi vacanzieri c'è il diciottenne italofrancese André che renderà la nostra pasionaria politica anche appassionata d'amore per lui... Politica e sentimenti si sfiorano e completano anche per i giovani degli anni 90 le cose stanno nell'età inquieta di una generazione intera. Elena prende a morsi la vita dichiarando guerra a chi è “disceso in campo”, balneare...

