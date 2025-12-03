TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:18 Roma saluta Pietrangeli: funerali al Foro italico, presente anche Alberto di Monaco 17:23 Verso il Natale: la Reggenza in visita nelle scuole di Serravalle, Domagnano e Faetano 16:54 Disabilità e la grande sfida dell'inclusione: "The power of love" termina il suo percorso al CFP 16:54 '70 pezzi di me': la voglia di rinascita di Ilaria de Biagi, in un libro 14:17 Tre nuove antenne a Domagnano, Murata e Città, per migliorare il segnale della telefonia mobile 13:56 L'agente Mattia Ceccoli all'USL: "Ho guardato a quello che mi era rimasto e non a quello che ho perso, sempre forza!" 13:22 Elezioni in Kirghizistan, Giovagnoli: "Il presidente ha poteri quasi da re" 07:51 Vertice al Cremlino senza accordo: trattative ancora in stallo tra Putin e gli emissari USA Witkoff e Kushner 06:50 Filippo Zana prepara il suo rilancio: "San Marino luogo ideale per vivere e allenarsi" 06:25 Serie D, Girone F: dolce frenata per l'Ostiamare
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Una pellicola performativa sull'IO/EGO

N-EGO di Eleonora Danco con la partecipazione di Elio Germano e Filippo Timi per il progetto YOUNG MEDIA LAB al Cinema Odeon di Bologna

di Francesco Zingrillo
3 dic 2025

Facce e parole fissate come in una vecchia posa fotografica d'inizi 900: la Danco dopo N-CAPACE (istantanee di giovani e anziani di 10 anni fa) filma N-EGO, esistenze fuori sincrono. Un non film e un mancato docu che è una pellicola performativa sull'IO creativo (ad esempio, sessualità e maternità libere) in una ROMA alla Giorgio de Chirico di celluloide. Ogni persona è una storia che si intravede in controluce nell'opera seconda di Eleonora: traspare il suo EGO attraverso l'IO dei personaggi un po' maschere e un po' marionette. Il vero problema sta, invece, nei burattini che qui, per assurdo, hanno anche i fili... e la voce fuori campo della regista-mangiafuoco ironica.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura