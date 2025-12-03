NUOVE VISIONI Una pellicola performativa sull'IO/EGO N-EGO di Eleonora Danco con la partecipazione di Elio Germano e Filippo Timi per il progetto YOUNG MEDIA LAB al Cinema Odeon di Bologna

Facce e parole fissate come in una vecchia posa fotografica d'inizi 900: la Danco dopo N-CAPACE (istantanee di giovani e anziani di 10 anni fa) filma N-EGO, esistenze fuori sincrono. Un non film e un mancato docu che è una pellicola performativa sull'IO creativo (ad esempio, sessualità e maternità libere) in una ROMA alla Giorgio de Chirico di celluloide. Ogni persona è una storia che si intravede in controluce nell'opera seconda di Eleonora: traspare il suo EGO attraverso l'IO dei personaggi un po' maschere e un po' marionette. Il vero problema sta, invece, nei burattini che qui, per assurdo, hanno anche i fili... e la voce fuori campo della regista-mangiafuoco ironica.

