PRIMA FILM VENEZIA Una pellicola sulla routine e il ménage d'amore Dalla sezione ORIZZONTI della Biennale Cinema veneziana UNA STORIA esordio registico di Anna Foglietta con Alba Rhorwacher e Guido Caprino coprodotto da Rai Cinema in sala dal weekend

Una coppia di provincia che vede spezzarsi la routine famigliare e lo stesso ménage coniugale quando IRENE, la figlia unica, se ne va a studiare fuori sede, da sola, e loro rimangono soli... sarà soprattutto lei (madre, moglie, amante e amica) a doversi reinventare. Una pellicola affettuosa sulla linearità della vita: ripetitività (giorno per giorno) fino alla soluzione di continuità (l'inutilità). Una piccola storia domestica sull'infelicità: “(esistere) è davvero tutto qui?”. Una “pietas” rivolta al mondo maschile da parte di un'autrice, donna, e regista.



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