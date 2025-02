SAN MARINO TEATRO "Una per tutte: Elisabetta Sirani": la danza contemporanea in scena al Concordia A cura della compagnia Il Tempo Favorevole. Una produzione degli Istituti Culturali

Le donne al centro nello spettacolo ispirato alla vita e alle lotte per i diritti femminili della pittrice bolognese Elisabetta Sirani che riuscì ad affermarsi a metà del Seicento. Danza contemporanea, teatro fisico e arti visive si fondono per esprimere il carattere e la forza morale dell'artista, attraverso i testi di Massimo Pulini e Stefano Antonio Marchesi, con la conduzione e la regia di Barbara Martinini, protagonista sul palco insieme a Veronika Aguglia e Marinella Freschi.

La compagnia Il Tempo Favorevole presenta un viaggio nell'arte, nella storia e nella difesa dei diritti delle donne che prende le mosse proprio dall'opera “Porzia che si ferisce ad una coscia”. Esempio di talento e resilienza, Elisabetta Sirani riuscì con le sue opere dal forte significato simbolico - tra sacro e profano - ad distinguersi come artista più stimata della sua epoca, nonostante la morte prematura a soli 27 anni. Un suo quadro è tra l'altro custodito al Museo di Stato di San Marino, creando un legame ancor più stretto con l'evento culturale proposto in seno alla stagione teatrale sammarinese. Una produzione degli Istituti Culturali in collaborazione con Cast Oro Teatro di Rimini, il Teatrino di Domenico Ciaramitaro di Palermo e con il sostegno di Rompi il Silenzio.

