SPETTACOLI REGIONE Una pièce d'acqua salata sui morti di mare A PLACE OF SAFETY di Kepler – 452 per la regia di Baraldi-Borghesi è l'indagine teatrale e documetaria realizzata sulle navi di ricerca e soccorso di EMERGENCY e SEA-WATCH in replica allo Storchi di Modena

La rotta (umana) mediterranea più letale d'Europa: migratoria... 156 persone sbarcate (salvate) nel posto-porto di La Spezia: che bel nome... Lo spettacolo-pièce è un'indagine sul campo (in barca) dopo una residenza a Lampedusa: come su un'arca (per qualcuno un taxi del mare da far concorrenza agli scafisti: “vicescafisti”!?). Si rischia di morire, però. Quella è una fossa comune di sommersi e morti anche da vivi: non conosciamo il numero, quanti sono!? (figurarsi i nomi...).

