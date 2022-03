PRIMA FILM Una pizza nera alla liquerizia Il movie dell'anno è l'americano LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson sul mondo giovanile anni 70 candidato a 3 Oscar in uscita in Italia

LICORICE PIZZA è la catena di negozi musicali californiani anni 70 e il nome in gergo dei vinili a Long Beach: pizze tonde nere e lucide alla liquirizia... LP per giovanissimi e storie d'amore ballate alle feste in un film basato su 20 tracce a partire da "Life on Mars?" di Bowie (McCartney, Nina Simone, The Doors). Cotte, innamoramenti e amori per tutta una vita tra spettacolo e canzoni: Alana e Gary non si lasceranno più. TEEN DRAMA all'americana ovvero pellicola adolescenziale dei Settanta cioè del tempo dei nonni di oggi. Nel movie i camei di Sean Penn, Bradkley Cooper, Tom Waits, per la regia di un mito dell'ALTRA HOLLYWOOD, Paul Thomas Anderson, collaborazione musicale di Greenwood dei Radiohead. La storia è un viaggio romantico tra padri e figli.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: