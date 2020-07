UNESCO “Una preziosa amicizia” Tra le iniziative previste per domani in occasione 12° anniversario dell'iscrizione di San Marino nella lista UNESCO, stituti culturali e Biblioteca di Stato condivideranno il video sulla storia di Antonio Orafo da San Marino e Raffaello Sanzio

Un video, composto da immagini e parole, per far conoscere “Una preziosa amicizia”. Quella fra Antonio Orafo da San Marino, artigiano conterraneo che divenne il primo orefice di Roma e Raffaello Sanzio, artista di Urbino, tra i più straordinari pittori di ogni tempo, di cui nel 2020 ricorre il cinquecentenario della morte.

“Oggi è motivo d’orgoglio per tutta la Repubblica iscritta nella lista Unesco - scrivono gli istituti culturali – ricordare con un breve video l’amicizia e la collaborazione tra i due artisti, nativi di luoghi che fin dai tempi più lontani hanno creato una rete di collaborazione reciproca”.

Tra le altre iniziative in programma per domani anche la presentazione ai Capitani Reggenti della “Madonnina fra due angeli”, pittura muraria del XIX secolo sotto il portico di Borgo Maggiore. Alle 19 e alle 20 le celebrazioni proseguiranno alla Galleria Nazionale San Marino che festeggia due anni dall'apertura con uno speciale allestimento e delle visite dedicate a San Marino e alle partecipazioni alle Biennali di Arte Contemporanea. Sara riesporta nella Sala Centrale del Museo l'ultima opera d'arte contemporanea esposta e prodotta appositamente dagli Istituti Culturali per la partecipazione all'ultima Biennale d'Arte di Venezia "Exercises for a polluted mind" di Martina Conti.

Nel servizio l'intervista a Vito Testaj (Direttore Istituti Culturali)

Il video “Una preziosa amicizia” sarà trasmesso integralmente domani alle 19.55 su San Marino RTV



