Una regione nel pallone

"Deu Ci Seu"

DEU CI SEU - noi siamo sardi - IO C'ERO QUELLA VOLTA: tutti a Napoli per vincere contro il Continente (Piacenza il nord d'Emilia in Padania). Il 14 giugno del '97, 20.000 sardi si mettono in mare con navi, traghetti e natanti vari, oltre ai voli per invadere Napoli. Tutti a tifare CAGLIARI allo spareggio della vita per la serie A contro il PIACENZA. Storia di un esodo sportivo a sostegno dell'identità isolano con l'orgoglio del caso che non sempre è vincente... Un simbolo (scritto su una maglia DEU CI SEU) di riscatto di una squadra storica ex blasonata che trascinò l'intera regione allo scudetto con Gigi Riva nella stagione 1969-70 si ripresenta 20 anni dopo dalla serie B. La continuità territoriale era un miraggio al tempo, viaggiare era difficile per un intero popolo. I temi del viaggio in un racconto popolare. Un documentario storico con i crismi del film d'avventura (sardo) finito con la sconfitta al San Paolo per 3 a 1. Un incubo tra aspirazioni e caos, rivalità e violenze gratuite che segnarono i cagliaritani fino alla promozione di Oggi.