INTORNO A NOI Una riviera anconetana di bellezza Con AMARCHE.IT i punti panoramici più suggestivi del Conero nei camminamenti del Belvedere

La Riviera del Conero in un percorso ad anello che tocca borghi e spiagge, boschi del parco sul mare: il Belvedere Grande da nord a sud e il Passo del Lupo, circa 15 km fino all'area geologica cretacea, segni di un asteroide e iscrizioni rupestri. Sul sentiero gli Arboreti verso i Raggetti, dall'alto si vedono i Sibillini e il Catria. Grotte romane e cave calcaree con millenni di storia utilizzate in gallerie e tunnel, rifugi, anche durante le guerre. All'interno statuette votive e iscrizioni latine. Finestre panoramiche sul percorso che porta al Pian Grande lungo la Baia di Portonovo sotto c'è il Lago Grande e Profondo, fortino napoleonico e chiesa di Santa Maria. In direzione Belvedere la zona del convento dei Camaldolesi. Il tratto sovrasta la spiaggia delle Due Sorelle verso Sirolo, Numana e la costa meridionale. Prima della Badia di San Pietro la ideviazione nascosta verso la Grotta di Mortarolo. Affacci spettacolari sul Passo della Croce si vedono i famosi due faraglioni bianchi e la spiaggia che danno il nome alle SORELLE. La baia è raggiungibile solo via mare con tutti i tipi di imbarcazioni.

