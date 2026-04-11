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Una Rosa contro tutti i totalitarismi

NIGHT IS NOT ETERNAL di Nanfu Wang per MONDOVISIONI alla Malatestiana di Cesena

di Francesco Zingrillo
11 apr 2026

La notte non sarà e non è eterna: le storie di lotta e libertà per i diritti e la democrazia sono già realtà a CUBA e in CINA grazie agli attivisti e ai resistente di due mondi paralleli e per certi versi assimilabili. Lo sostiene la regista sinoamericana Nanfu Wang con la sua storia politica di ROSA cubana. L'Avana, la Cina, e gli Stati Uniti dove l'erosione dei principi liberaldemocratici continua... Le diverse facce del sistema autoritario globale che l'autrice ha imparato a conoscere prendono forma con Cuba anche nel suo paese d'adozione: l'America di Trump. Oltre i confini geografici c'è l'azione politica delle persone in movimento verso la libertà.




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