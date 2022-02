Una rosa per la Tebaldi: la Fondazione celebra i 100 anni della “voce d'angelo” Celebrazioni per il centenario della dea del canto. Eventi in tutto il mondo, San Marino e la Fondazione Tebaldi la ricordano con la piantumazione della rosa a lei dedicata nei giardini di Palazzo Pubblico e con un evento digitale

La Repubblica ricorda il centenario di Renata Tebaldi, nel nome del legame che la vide scegliere proprio il Titano come sua seconda casa dopo il ritiro dalle scene e come sede per la Fondazione da lei fortemente voluta. Nata per coltivare la passione per il belcanto e per aiutare soprattutto i giovani in un mestiere non facile, la Fondazione Renata Tebaldi dà il via alle celebrazioni del centenario, con un momento simbolico: la piantumazione della “rosa Tebaldi” - della flower designer Mara Verbena in collaborazione con l'UGRAA - nel giardino dei fiori dedicati a San Marino, nel cuore delle istituzioni. Ci sono proprio le istituzioni, con i rappresentanti delle Segreterie alla Cultura, al Turismo e al Territorio, ci sono gli amici della Fondazione.

Alle 18 evento online, per ricordare la “voce d'angelo”: il rigore e professionalità dell'artista; l'ironia e l'umanità della donna. Insieme al Presidente della Fondazione Niksa Simetovic e ai soprano di fama internazionale - Fiorenza Cedolins, Elisabeth Norberg Schulz e Chiara Taigi - anche i video messaggi e gli auguri - sono oltre 25mila - arrivati dai 5 continenti.

Nel video, l'intervista al Presidente della Fondazione Renata Tebaldi, Niksa Simetovic

