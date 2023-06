FESTIVAL BOLOGNESE Una Sant'Agata femminista da film DEVOTI TUTTI in anteprima mondiale al BIOGRAFILM Sala Scorsese della Cineteca bolognese una storia di liberazione della donna ispirata alla tradizione religiosa catanese

Bernadette Wegenstein ha realizzato con DEVOTI TUTTI una coproduzione tra Stati Uniti e Austria d'ambientazione catanese che si ispira alla tradizione religiosa legata alla figura eroica di Sant'Agata. Un docu-film ibrido in parte animato di circa un'ora che parla di femminismo con una lente così personale da stravolgere la pietà popolare della gente. Vicenda divenuta leggenda anche per la donna oggi. Donatella Finocchiaro dà la voce alla martire in una narrazione ispirata a un gruppo di donne siciliane sopravvissute al sopruso e alla violenza maschilista di potere, che nasce in casa e nel sociale. Storia di liberazione e 'redenzione', esempio preso in prestito dalla religione, che li fa DEVOTI TUTTI...

