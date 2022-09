ANTEPRIMA FILM RAI Una santa "femminista" al cinema “CHIARA” in versione adolescenziale e rivoluzionaria dalla regista militante Susanna Nicchiarelli film coprodotto e distribuito dalla RAI dopo Venezia 79 presto in sala

Benestante e borghese come FRANCESCO la CHIARA adolescente della Nicchiarelli (autrice di NICO e MISS MARX) è un “elogio della disobbedienza” in chiave rivoluzionaria sulla povertà (in versione pauperistica). Lei dapprima segue lui (il giovane Giovanni spogliatosi in Francesco) poi si emancipa (politicamente...) e si ribella contro il clericalismo maschile e gerarchico (in casa e in chiesa) degli inizi (dal 1211- Chiara è diciottenne - al 1228) incontra pienamente Cristo più tardi nella scelta comunitaria (la clausura non sarà chiusura!). Film recitato in volgare e tardo latino medioevale e popolare, rende efficace il messaggio francescano, nella predicazione rivolta agli ultimi, e alla donna.

