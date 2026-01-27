US SERIES Una serie sul potere del corpo che muore THE BEAUTY la serie thriller FX targata Disney+ firmata da Ryan Murphy è horror tra moda e tecnologia ambientata anche a Roma e Venezia in location storiche prestigiose

L'eterna ricerca della bellezza e giovinezza del corpo in un virus sessualmente trasmissibile che dona il potere togliendo la vita e l'umanità a caro prezzo: l'assenza d'amore. La “Città eterna” con i suoi luoghi più suggestivi (Fori, Palatino, Belvedere, Caracalla) fa da sfondo per la trasformazione... e pure Venezia! Fin dove spingersi, oltre!? Un magnate tecnologico della moda manovra... Murphy, autore e produttore americano di grandi successi come MONSTER, ha scelto di indagare IL CORPO per la ricerca della perfezione con la morte misteriosa delle top model che col corpo ci lavorano.

