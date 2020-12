Una 'Sirenetta' sul Monte

Tutto dipende dalla SENNA che straripando ci regala uno scenario apocalittico parigino tra detriti e canali esondati anche nei quartieri storici spunta una sirena bionda ferita sotto un ponte. GASPARD SNOW la incontra e se la porta a casa per curarala la ospita nella vasca da bagno... Lui crede nell'arte in musica magari sul fiume, lei è una splendida creatura che fa innamorare e non solo per l'incantesimo del canto (come da leggenda consolidata: vedi kopenaghen) . Scenografie magiche e luci parigine in location romantiche fanno del film una favola fantastica sulla doppia natura dell'amore tra terra e acqua. Tutto è nelle mani dei “Sorprenditori”, persone semplici capaci di cambiare il mondo con l'immaginazione e perché no con la musica visto che l'autore MALZIEU è musicista, scrittore e regista (suo anche “LA MECCANICA DEL CUORE”), capace di “agire per la bellezza del gesto”.

fz