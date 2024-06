ANTEPRIMA FILM ESTATE Una Sissi di Baviera Elisabetta fuori dagli schemi IO E SISSI il film sull'imperatrice austriaca presentato alla Berlinale 2024 a luglio in sala anche in Italia

Dal punto di vista della dama di compagnia modellata a immagine e somiglianza della regina ma con le 'diversità' del caso... IO e SISSI del titolo italiano rende di più in concetto rispetto al SISI &ICH tedesco più complice. L'imperatrice decide quanto devi pesare cosa mangiare e chi la deve accompagnare nella sua comune nobiliare libertaria di Corfù nella Grecia degli Asburgo. Due donne (la contessa IRMA e la sovrana ELISABETTA) inquiete, tanto diverse, da cercare di assomigliarsi almeno un po': amicizia e amore possono esistere per calcolo e interesse nel codice di lignaggio e onore del XIX secolo ispirato alla logica aristotelica?. SISSI è sposa regale dell'uomo più potente del mondo, Francesco Giuseppe, che le impone le regole di corte mentre lei le adotta ribaltandole per il mondo di sole donne di cui si circonda per sopravvivere...

