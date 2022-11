Una storia da film in balera a Comacchio

“Un road movie da balera” realizzato tra Ferrara, Comacchio e i lidi ferraresi, nel viaggio a ritroso di Olimpia (Stefania Sandrelli) star del liscio settantenne per l'ultimo... tour del cuore con gli amici d'un tempo. La 'primadonna' dell'orchesta, lunatica e con qualche vuoto di memoria, trova l'aiuto vero di Maria (Sivia D'Amico) che le farà da impacciata autista del furgone spettacoli in giro per la Romagna. L'incontro con un vecchio compagno d'avventure (Paolo Rossi) le ridarà l'ultima gioia e la speranza della felicità. Nel cast anche uno stralunato Vito.