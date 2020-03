D'ESSAI ITALIANO Una storia di donne in Sicilia vista dalla Fiorello PICCIRIDDA è il film di Paolo Licata protagonista Lucia Sardo vincitore del Taormina Film Festival presieduto da Oliver Stone tratto dal romanzo di Catena Fiorello che lo ha sceneggiato insieme a Ugo Chiti

Isola di Favignana (“Con i piedi nella sabbia”) in pieni Sessanta: PICCIRIDDA (Lucia, 10 anni) esiste davvero. Una giovane in piena infanzia, delicata e fragile. Tempi di crisi, emigrazione (passiva sui più piccoli) e prevaricazione degli adulti sui bambini. La piccola rimane sola (tra abbandono e assenza... sempre in attesa di una nuova telefonata di mamma, papà e fratellino a Natale) con la nonna (anaffettiva per i traumi e le delusioni subite, a sua volta, dalla stessa sottocultura) mentre i genitori della ragazzina cercano fortuna in Francia. Uomini, un mondo misterioso, dove qualcuno nasconde un segreto. La PICCIRIDDA cerca di sapere... pagandone lo scotto. Quella delle donne di Sicilia in una terra fatta di sabbia e mare è l'attitudine a parare i colpi cucita loro addosso... fin da PICCOLE (ma toccane una! È come toccarle tutte: nonna, zia, cugina e nipote, che se ne andrà).

