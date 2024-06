PRIMA FILM D'AUTORE Una storia di randagi tra animali domestici ANIMALI RANDAGI per la regia di Maria Tilli una seria storia di provincia al cinema coprodotto dalla RAI

Due paramedici annoiati, una ambulanza in corsa per la morte (c'è chi si cura e chi cerca la fine), dalla provincia sorda alla vita vera tra ANIMALI DOMESTICI viziati e RANDAGI spaesati. Un mosaico umano che la regista Maria Tilli ha dipinto bene in un road movie. Tilli è una documentarista attenta agli ambienti e la sua opera prima ne beneficia modulata dalle musiche in fuga... 'randage' da western italiano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: