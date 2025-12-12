Una studentessa dell’Università di San Marino “disegna” il nuovo bancomat di CARISP

Le immagini della premiazione nell'Aula Magna dell'Università

Al Santa Chiara, l'annuncio del progetto vincitore, realizzato da Cristina Anzalone, studentessa del corso di laurea in Design. La nuova tessera, a disposizione della clientela dal 2026, è stata realizzata assecondando tre priorità: essere “immediatamente riconoscibile come prodotto” di Cassa di Risparmio, mantenere “un forte legame con il suo patrimonio storico” e utilizzare “un linguaggio visivo contemporaneo e raffinato”.

A valutare le proposte degli studenti la giuria composta dal Responsabile della pianificazione commerciale e dal Responsabile commerciale di Carisp, Andrea Berardi e Nicola Guerra; dal Direttore del Corso di laurea Magistrale in Interaction & Experience Design, Massimo Brignoni e dall'addetta alla comunicazione dei programmi in Design, Sara Massi. Il progetto scelto è stato presentato insieme a quelli di Giulia Bracciale e Luca Daidone, alla presenza della Direttrice dell'Ateneo, Laura Gobbi.









