AL CINEMA Una sudcoreana morale di carne e sangue NO OTHER CHOICE del sudcoreano Park Chan-wook dopo l'anteprima mondiale veneziana è il film della settimana nelle sale cinematografiche italiane e pellicola di punta del circondario tra due regioni

Esiste ancora la rispettabile società borghese della responsabilità famigliare? Lavoro e dovere in commedia oltre i generi, tragica e ironica, alla PARK CHAN-WOOK tipica dell'autore di Seul: una nera e violenta vicenda morale tinta di sangue per necessità... sui doveri parentali e lavorativi. Man-su perde il lavoro specialistico dopo anni e ha una casa e una famiglia da mantenere. Viene licenziato (decapitato), appunto. Passa un anno e i tanti colloqui falliti lo umiliano. Spinto per forza a farsi spazio tra gli altri si crea un'occupazione per conto suo 'usando' quelli come lui. Motivazioni e azioni del protagonista sono il centro del film che coinvolgono direttamente lo spettatore: si può per dovere perdere se stessi? Non c'è altra scelta...



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: