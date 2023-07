MUSICA "Una terapia per l'anima", al via Alba sul Monte 2023 per ascoltare musica classica alle sei del mattino La rassegna apre questa domenica la sua 15esima edizione con il suo inconfondibile mix di musica classica, colazioni e sorgere del sole.

Per Giuliano Giardi, medico e presidente dell’associazione musicale Camerata del Titano, la musica è una medicina per l'anima dell’uomo. E San Marino, come ogni estate, prescrive anche l’ora migliore per assumerla, le 6:00 del mattino.

La rassegna Alba sul Monte...in Concerto apre questa domenica la sua 15esima edizione con il suo inconfondibile mix di musica classica, colazioni e sorgere del sole.

La cornice intima e meditativa degli Orti dell’Arciprete accanto alla Basilica del Santo ospiterà concerti ogni domenica fino al 23 luglio.

Alla conferenza stampa di presentazione il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati ha voluto ricordare Romeo Morri, colui che per primo aveva voluto questa iniziativa, mentre il maestro Augusto Ciavatta, direttore artistico di Alba sul Monte, ha rivendicato con orgoglio i tentativi di imitazione che questa rassegna sta riscontrando in giro per l’Italia.

Si parte domenica 23 luglio con le fisarmoniche dell’Accordion Concert Orchestra diretta da tre dei più prestigiosi maestri di questo strumento: Paolo Vignani, Gabriele Marangoni, e Sergio Scappini.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo), Giuliano Giardi (Presidente associazione musicale Camerata del Titano), M° Augusto Ciavatta (Direttore artistico di Alba sul Monte) e Sergio Scappini (Docente di fisarmonica al Conservatorio di Milano).

