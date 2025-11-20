Una verità verde a km0

Sembra che la fase di transizione sia per sempre (in tutte le epoche, ironizzava Flaiano) eppure il lavoro di Mellara-Rossi sulla sostenibilità e la “green value” di questa sorta di ALTROMONDISMO della verità verde col docu-film ci parla ancora. GOD SAVE THE GREEN è una delle produzioni storiche di MAMMUT Bologna con il solito respiro internazionale che rende il territorio regionale unico e originale nel tempo (la ricerca con l'università è di oltre 10 anni fa), e ci pone ancora la domanda: la terra dona (nutrimento) ancora o è ormai un tappeto (asfaltabile...) morto?









