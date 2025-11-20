FESTIVAL EMILIA Una verità verde a km0 GOD SAVE THE GREEN di Mellara-Rossi alla serata “verde” sulla cultura ambientale di MAMMUT 20 alla “Montagnola” di Bologna

Sembra che la fase di transizione sia per sempre (in tutte le epoche, ironizzava Flaiano) eppure il lavoro di Mellara-Rossi sulla sostenibilità e la “green value” di questa sorta di ALTROMONDISMO della verità verde col docu-film ci parla ancora. GOD SAVE THE GREEN è una delle produzioni storiche di MAMMUT Bologna con il solito respiro internazionale che rende il territorio regionale unico e originale nel tempo (la ricerca con l'università è di oltre 10 anni fa), e ci pone ancora la domanda: la terra dona (nutrimento) ancora o è ormai un tappeto (asfaltabile...) morto?



