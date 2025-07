Una vita: credere in Bocelli

BOCELLI: Il viaggio di una voce che continua ad emozionare il mondo anche con la sua storia di vita intima e famigliare del cuore. La straordinaria esistenza del cantante tenorile pisano diviene un racconto documentaristico diretto da Cosima Spender per tutti in anteprima al cinema. L'energia vitale, la fede, l'Andrea autentico. Uno sguardo privilegiato sul personaggio ANDREA BOCELLI attraverso gli occhi della spontaneità vera di una bambina toscana a lui vicina. I BELIEVE, io credo nell'umano partendo da me (sostiene lungo il film), grato dei tanti doni ricevuti di cui il canto è soltanto una parte. Il grande cantautore diventa, così, fonte d'isipirazione anche per i bambini.